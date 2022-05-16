陳柏宇上台表演長期有壓力 經常鬧蝦碌忘記拉褲鏈 (21:18)

陳柏宇（Jason）近日推出結合Rock與Hip Hop元素的新歌《墜落》，歌曲大玩暗黑風格，鼓勵樂迷放膽迎接世界和生活的突變；早前陳柏宇舉行戶外Mini Live，也有獻唱《墜落》的一小部分。問到他喜歡在觀眾面前唱歌，還是隔住屏幕做直播？陳柏宇選擇後者，他解釋自己在台上表演長期都有壓力，他自言不是一個天生表演者，表演時未能很自在，這對其演唱一定有影響，但這個影響未必是壞，有時緊張地唱又會謹慎點。

他自爆未上到台已心跳加速，面對愈大的舞台就愈大壓力，好像在紅館開演唱會對住過萬觀眾，內心非常緊張，要演唱4、5首歌後才開始定下來。陳柏宇坦言試過因緊張鬧蝦碌，例如忘記拉褲鏈上台便經常性發生，「我記得第一次參加歌唱比賽，我唱歌全程低頭注視着同一塊階磚，再慢慢由腳避到上頭頂，因為我見到觀眾的眼神就會很驚，我說話沒事的，但一唱歌就閃閃縮縮，可能我本身對自己唱歌的評價不高，所以無信心，而我對這件事的要求又很高，便出現這狀况」。至於有否計劃為女兒推出兒歌，他表示沒有此打算。

Makeup : Frances Ho/ jessica chan team

Hair : TheAttic@AlexSo & Aki

Wardrobe : FOOTLOOSE TYCOON, Ohio, Levi's

（即時娛樂）