再孖火火合作互相欣賞 七仙羽拍劇想演黑社會大家姐  (23:20)

七仙羽（七師傅）與李家榮（火火）繼《鬼同你上位》後，近日再度合作主持ViuTV節目《瘋火與膠七》，二人於節目中扮鬼扮馬大放笑彈。火火表示與七師傅愈來愈夾，大家在節目中互相「交波」，不會爭光圈；七師傅也稱喜歡跟火火做拍檔，覺得對方成熟、智商夠高。

七師傅說自己本身性格不「膠」，事前也有想過在節目中的小劇場該怎麼演，全靠有火火教導，「最難忘是火火扮公主死了，我扮王子一吻喚醒他。（向他獻上熒幕初吻？）未算吻，只是用面頰就鏡頭」。火火大讚七師傅愈拍愈有進步，成功擺脫「師傅」身分，認真投入角色，完全交到戲。七師傅亦指在節目中沒有特權，玩遊戲輸了一樣要接受大懲罰，她最深刻是被衣夾夾鼻窿及耳珠，直言痛到忍不住爆粗。

問七師傅有否想過挑戰做劇集女主角，她坦言沒想過亦沒所謂，一切順其自然。至於什麼題材才能吸引她？七師傅說：「我喜歡黑社會的大家姐角色，要揸刀攞槍那種。因為我以前在英國讀書時，很喜歡騎馬和燒槍；而我一向形象都是善良的好人，所以希望演一些反差大的角色。」她又指若拍「處女劇」會找火火做男主角，飾演坐館做她的老大。本身是導演的火火則覺得七師傅適合演失婚中女再遇第二春，認為對方完全有能力演出那種內心自卑，但又遇到心儀對象想談戀愛的感覺。不過，七師傅叫火火要有心理準備，因為無論給她演什麼認真角色，最後都會變成笑片。

（即時娛樂）