胡杏兒短髮迎戰《乘風破浪的姐姐3》：最緊要享受舞台 (13:26)

胡杏兒繼年前參加綜藝節目《演員請就位2》憑精湛演技勇奪冠軍後，以嶄新形象，換上型格爽朗短髮，迎戰《乘風破浪的姐姐3》，與其他29位來自中港台韓的女藝人鬥唱鬥跳。

近日《乘風3》官方網站公布新一輯演出名單，榜上有名的杏兒以一身白色吊帶連身裙示人，杏兒表示向來喜歡短髮，這是她20年來第3次短髮，第一次是拍攝劇集《律政新人王》，第二次短髮演出是10年前演出《衝上雲宵2》。

剛在港拍竣劇集《獅子山下‧情》的杏兒，行色匆匆返內地準備，雖然時間上較倉卒，但她說：「坦白說今次挑戰內容跟上次《演員請就位2》不同，並非自己專長及擁有多年演出經驗的演技，而是唱歌和跳舞，雖然當年在舊公司也出過唱片，及間中在台慶節目中跳舞，但始終並非那回事，所以今次能夠有這個可以給30歲以上的藝人參與的綜藝節目，給自己挑戰才能，正好給大家一個正面信息，即使已屆某一個歲數，無論已婚或未婚，甚至已為人母也好，仍可為自己的事業拼搏和挑戰，不要被一個身分框框限制。」

至於面對多位30歲以上的對手，杏兒如何備戰？她平常心說：「雖然跳舞和唱歌對我來說，未必及演戲來得熟練和專長，始終有20多年的演戲經驗，但自己尚幸記舞步也不賴，這陣子也多看些喜歡的歌手MV補課，進度不錯。感覺這會是一次好玩的挑戰，同時感激家人支持，參與這個節目也要一段時間，無論怎樣最緊要享受舞台。」

（即時娛樂）