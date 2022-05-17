《尋人記II》5.19首播 堅持「古法」尋覓昔日新聞人物 (14:49)

《尋人記II》其他個案：吃杯麵的男孩（左圖）及當年的追星族。（大會提供）

由新聞主播方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的《尋人記II》，將於5月19日播映。（大會提供）

由新聞主播方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》，將於5月19日（周四）起，逢周四及周五晚上10點半翡翠台播映。去年播出《尋人記》的不同個案引發共鳴，感動全城。《尋人記》更觸發「尋人潮」，網民及觀眾留言甚或去信新聞部，希望攝製隊幫忙「尋人」。

「只要有信心，大海撈到針！」《尋人記II》4位主持方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷秉承信念，摷勻新聞部資料庫珍貴片段、電話簿、舊報紙，走勻港九新界每個角落，問勻相關街坊及商戶，希望再在鏡頭前呈現80、90年代新聞節目的一眾主角。

團隊今輯再接再厲，追尋堅持「燒肉不能搭燒骨」的「元祖級投訴王」安仔、40年代已貴為「尋人先鋒」的非典型婆婆、獨力撐起頭家的單親爸爸、寒夜瑟縮街頭吃杯麵的男孩，還有經常出入防止虐待兒童會的媽媽。攝製隊找來他們話當年，說今天，帶出「投訴背後」、「童年影響人生」、「男人之苦」、「起跑線定勝負？」、「生仔要考牌」、「知識改變命運」等主題。而打頭陣的「投訴王」安仔更是主動出擊，「尋覓」攝製隊。金句連連、道理多多的安仔，今次選擇再會觀眾，為的只是一個簡單的心願。

雖然團隊找到一些大眾有興趣的人選，但製作時仍會以受訪者意願為大前提，團隊表示：「第一輯播出後，感謝觀眾提供了不少寶貴意見，又點名希望節目代尋一些舊聞主角。但我們接觸的個案中，部分當事人回覆指不想重提舊事，相信觀眾會理解。」

一連十集的《尋人記II》，由於願意被尋的主角已在第一輯亮相得七七八八，第二輯難度升級。攝製隊繼續發揮堅毅小宇宙，「放低但唔放棄」，不斷「翻叮」已斷線個案，反覆研究有否錯過重要線索，追尋到底。

對於有意見認為現今科技發達，為何節目仍要靠「原始」方式尋人，攝製隊指在社交平台開post雖然效率較高，但可能披露較多個人私隱，為減低對當事人的影響，團隊盡量選擇以較迂迴的方式尋人。

（即時娛樂）