炎明熹分享童年「陪瞓」童謠 披露炎母獻聲《月光光》因由 (15:12)

炎明熹（Gigi）正參加歌唱競賽節目《聲生不息》，首集憑唱出已故歌手陳僖儀的《蜚蜚》成功彈出，自首集後，Gigi每場演出均備受關注。前晚Gigi偕內地歌手劉惜君合唱《念親恩》，配以炎媽媽開場獻唱的童謠《月光光》，再惹起熱話。

Gigi接受無綫娛樂新聞台主持潘盈慧訪問時，披露邀請媽媽獻聲因由：「《念親恩》係表達對父母思念嘅歌，我就諗媽咪細個係點氹我瞓覺呢？佢係唱另外一首童謠，普通話嚟嘅。媽咪話，我一聽到呢首歌就即刻會瞓着。（你親自邀請媽咪幫手唱？）係，媽咪都為咗我去唱，所以非常之開心。」

Gigi透露向團隊提議相關想法後，惜君即提議炎母唱《月光光》。Gigi邊憶述往事，邊哼了數句小時候「陪瞓」童謠，該首童謠名為《睡吧，睡吧，我親愛的寶貝》。

Gigi續指炎母錄完音後，工作人員原本為保神秘不讓Gigi「先聽為快」，幸好最終改變主意，Gigi笑稱：「如果唔係會喺現場喊出嚟！」Gigi透露還未正式演出前，已兩度灑淚，原來Gigi錄影《念親恩》前，還未動身返家探望家人，帶着相隔2年多的思念，聆聽母親的聲音，難怪Gigi表現感性：「第一次喺台上綵排時，淨係播媽咪把聲出嚟，全場好靜，我啲眼淚已經忍唔住打轉。另一次係有老師教我喺台上應該做咩動作，佢叫我諗吓媽咪嘅臉龐，諗吓媽咪喺我左手上方出現，然後伸手去觸摸媽咪塊面，之後我就喊！」

Gigi又指父母在家欣賞她演出，還錄影給她看，而她最希望的，是父母收到這份禮物後會感到開心。Gigi又指今次參加節目，其實沒有太大信心，她說：「人總係要有一點勇，要有少少自信，但又唔好太多，咁樣先可以繼續落去。」

另外，無綫和港台攜手主辦的首屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，原定4月3日假九展舉行，但撞正第5波疫情爆發，兩台先後公告頒獎禮延期，再擇日子舉行。隨着疫情緩和，但頒獎禮未有聲氣，甚至有唱片公司以為會擱置，不過今天有報道指頒獎禮會今年舉行，至於遲遲未落實舉行日期，原因是希望等Gigi返港，報道指該頒獎禮的新人獎，屬Gigi的囊中物，不過由於《聲》仍在進行中，Gigi暫未有歸期，因此頒獎禮未能公布舉行日期。

（即時娛樂）