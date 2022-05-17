沈殷怡勁冧Jeremy@MIRROR：佢有養貓又識做家務 (17:33)

沈殷怡（Shirley）日前接受由楊詩敏（蝦頭）和連詩雅主持的網上節目《絲打圍爐》訪問，其間談及「圈中最為吸引你的異性朋友」，Shirley甫講此話題時已經「起痰」，然後一臉靦腆說：「如果有follow Ig嘅算唔算朋友？因為我好想講一個……」

原來Shirley對MIRROR成員李駿傑（Jeremy）「嗒糖」，她直言對Jeremy有好感，而且他們在同一地方學唱歌，見面時也打招呼。蝦頭叫Shirley採取主動打招呼，Shirley聞言即怕醜得用紙遮臉。

雖然Shirley和Jeremy未算是真正朋友，但她大讚Jeremy工作認真，加上養貓顯愛心，而Jeremy早前有份主持的ViuTV節目《Go！執！事務所》，表現備受好評，獲讚懂得做家務，令Shirley被迷倒：「我覺得好charm嘅一個男仔，識得做家務，或者打理自己生活，又養貓好有愛心，呢啲各種各種…就會好欣賞佢。」

Shirley搞笑建議魯庭暉可以開一部關於霸道總裁的劇集，讓她與Jeremy合作：「拍劇有台詞冇咁尷尬，主持就要多互動。」

（即時娛樂）