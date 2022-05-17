何依婷感情生活空白 呼籲追求者主動提約 (18:25)

何依婷表示疫情下留家做宅女，待在家打機、玩貓。（劉永銳攝）

《2022香港小姐競選》招募周日（5月22日）截止，何依婷、宋宛穎、梁凱晴及楊培琳等多位歷屆及應屆港姐，今天（17日）現身電視城呼籲。何依婷月前入院做小手術，割了一粒良性瘤，問到現時身體狀况如何？她表示康復得幾好，休息了2、3個月，雖不用覆診，但領悟到身體檢查的重要性，現在每年做一次體檢。

何依婷透露劇集《法言人》已拍完，現正為另一套新劇《神奇的燈泡》開工。除了開工外，何依婷表示疫情下做宅女，待在家打機、玩貓，她坦言想拍拖，呼籲追求者主動約她。

應屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴及最上鏡小姐楊培琳，各自表示會叫妹妹參選。宋宛穎笑言仍努力游說中，因妹妹不夠自信，以及正在讀醫，都是一個心理關卡，說不定最後她會偷偷地幫妹妹交報名表，兼做對方提名人。

梁凱晴笑指妹妹見她參選港姐很開心，也有意想試一下，但想先完成學業。楊培琳的19歲妹妹則在外國修讀BBA，同樣想先讀完大學，但她笑指若妹妹有興趣，可幫手瞞住媽咪，並當對方提名人。

另外，港姐會議剛結束，電視廣播有限公司經理（非戲劇分部）何小慧表示：「欣逢香港小姐金禧50周年，以及秉承香港小姐國際親善大使、推廣香港的使命，《2022香港小姐競選》大會正籌劃海外拍攝，參選佳麗將有機會前赴日本拍攝外景。」

（即時娛樂）