Twins參加《乘風破浪3》 阿嬌順便減肥 祖兒24小時On Call (19:53)

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》官方網站，今天（17日）公布節目將於5月20日首播，30位參賽姐姐陣容亦正式曝光。Twins的蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）榜上有名，官方釋出名單後，Twins同時登上各大網上平台熱搜榜。阿嬌化身Rapper於社交平台出post：「我是鍾欣潼，來乘風破浪的，來調整心態的…」更自嘲「順便減肥的，問我怎麼做到的，你看就知道了」，十分搞笑。

對於這次參賽，阿Sa於社交網分享感受。她表示從小喜歡唱歌，但永遠都唱得不夠：「仔細想想確實離開舞台好久啦，我也有些想念在舞台的感覺了～這一次，想讓大家重新聽到我的歌聲，那怕是前浪也可以乘風破浪。」

身為節目「師姐」的容祖兒亦發文替好姊妹打氣：「我親愛的SaSa嬌嬌也參加乘風破浪啦，作為『學姐』來為你們打call！加油加油！還記得去年參加節目時我經常打電話給你們，今年我的手機也24小時為你們開機哦！」

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（即時娛樂）