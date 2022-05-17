楊千嬅紀錄片5‧18上線 分享人生心路歷程 (22:08)

楊千嬅的個人紀錄片《I‧II‧III MY STORY》明晚（18日）8時於其官方YouTube頻道正式上線，這部紀錄片攝製歷時一年多，緊隨《MY BEAUTIFUL LIVE世界巡迴演唱會》每一站所走訪的足迹，紀錄她由一個黄毛丫頭變成人妻人母，這些年的心路歷程。片中分開了千嬅人生3個階段，作為歌手、演員、女兒、母親等不同身分，家庭與事業並存，她所有的內心感受都會於片中分享。

目前身在長沙參與《聲生不息》演出的千嬅，透過Zoom跟記者做訪問。談到紀錄片拍好兩年後才推出，她笑言當年46歲，沒想到等到48歲才為影片宣傳。她表示拍攝這部紀錄片時，是想25周年演唱會作為紀念品送給歌迷，但因疫情等問題，才延至現在推出。「由於一直答應歌迷上線給大家看，歌迷也追問何時有得睇，正好最近錄影《聲生不息》，大家分享一些舊歌時，不如一齊上線，都是一個好時機同步與歌迷分享，又可以說是一種上天最好安排、緣分」。兩年後看回這部紀錄片，千嬅感觸不少，發覺兒子長大了很多；其次是因為疫情問題，驚覺原來可以離開舞台那麼遠，現在不容易做騷，所以很懷念演唱會舞台上的日子，很珍惜可以再站上舞台的時刻。

對於被形容是「行走CD」，千嬅笑言這都是客氣說話，作為一個歌手，她自覺無論任何時候都要勤力練習及訓練，她只希望每次演出也有進步。至於會否想跟老公丁子高，像林子祥與葉蒨文般同台合唱？千嬅聞言呆一呆，然後笑說：「嘩，我未承受到第三代歌手，遲多幾年才想，哈哈！不過我見到他們如此sweet恩愛，最希望我老了之後同老公都可以似他們。」

至於加盟華納唱片，千嬅表示這件事傾了幾個月便達成合作，她覺得自己還是專注做一個歌手最好，歌曲版權及行政上的事情，由專業公司幫她處理，這可以減輕她很多工作量。

（即時娛樂）