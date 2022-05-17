利穎怡不想「老鼠屋」戶主留案底 望以守行為方式處理 (22:50)

無綫《東張西望》主持利穎怡早前到貝澳追訪疑是美孚新邨「老鼠屋」業主陳女士，其間，被對方以手推車撞小腿、用力批踭撞向右邊臉、拍打肩膊及盆骨位置，事後《東張》製作組報警；警方早前拘捕70歲姓陳女子，涉嫌普通襲擊，對方其後獲准保釋候查。

利穎怡今晚（17日）再次於社交平台談及此事，她表示不希望陳女士留有案底：「充心感謝關心我支持我的人，雖然這幾天心情有起伏有沮喪有眼淚，而且不能如常上班，不過沉澱過後生活還是要繼續，所以我作了一些決定。關於本人與陳女士的傷人糾紛，已諮詢過律師，如果要她為傷人一事背上案底甚至坐監等等 ，實非我所願，但希望她能意識到打人是不對的，而今天已向警方落詳細口供，並表示不希望她留有案底，但以守行為方式處理，亦向警方表達，如有需要希望能轉介社工跟進。警方說還在搜集證據並且會考慮我意願。

而關於老鼠屋一事的確造成鄰居們困擾，我們有繼續跟進，食環署表示這兩星期內會去貝澳清理阻塞雜物，並會要求陳女士主動清理，如果限期內沒有處理妥當才會發告票及移走雜物。另外美孚新邨自上次清理過後，食環署沒有進一步行動，亦沒有消息什麼時候會再行動，不過街坊回應暫時沒有見到老鼠問題持續，希望他們的生活環境得到改善。

這是我們一直以來的工作，曝光基層求助事件，引發相關部門去加快處理。今次讓我看清世界很大，人很渺小人力有限。世事豈能盡如人意，不求皆大歡喜，唯願盡工作本份問心無愧，有時候我們缺乏的是勇敢面對的能力。再一次感謝所有不喜歡我的和所有喜歡我的人，我正在一條成長的路上，謝謝。」

（即時娛樂）