袁偉豪隨時準備做爸爸 細選工作望作品更優質 (23:54)

剛度過41歲生日的袁偉豪，2020年跟前港姐張寶兒結婚，婚後的他改變了不少，並承認現在較惜身，「相比年少時，現在少了那份自我，變得愈來愈安全，駕車都慢了，要顧及另一半」。他自爆早前做了體檢，發現心臟有一條血管輕微鈣化，兼且有膽固醇高問題，故要更着重健康。

結婚差不多兩年，袁偉豪坦言經常獲朋友教路生育方法，但他卻未心急，「不過我們已開始有這個想法，會計劃如果將來有小朋友怎樣，是什麼一回事，基本上我已隨時準備好做爸爸！我已經4字頭，其實寶兒都ok的，但現在是她事業上的上升期，她亦很着緊自己的事業和演出，所以我不想自私地在這個時候說想有小朋友，一切都要大家傾好和安排好」。

其中一個傳授「生仔秘笈」給袁偉豪的，是在劇集《廉政行動2022》首度合作便成為好友的譚俊彥。袁偉豪大讚譚俊彥是一位很溫柔的男士，兼且善解人意，二人就如一凹一凸，「他有相當的人生歷練，在他身上學到很多，我們很投契，我很相信他，那份信任伸延到工作以外，大家的興趣很相近，因此我們成為了好朋友。他甚至會分享婚姻生活，經常叫我快點生B，又會教我什麼時間最好、什麼姿勢最容易中」。

事業方面，袁偉豪希望自己的作品更加優質，盡量一年演一至兩套劇，「這是我的出發點，所以會細選工作，其實公司也未必知。我現在已沒包袱，作品上不一定要形象靚仔，想試多一點改變形象，寧願演好角色，令角色更貼地」。袁偉豪又坦言初入行時，每年都會定下一個目標，由「飛躍進步獎」開始，一直到希望登上視帝寶座，可惜未能如願，「世事有時就是這樣，我曾以獎項作為目標，但最後發覺不似預期，有段時間不知這個遊戲是怎樣玩，有點迷失，現在只求做好自己，心態勝於一切，即使偶爾自己會跌入漩渦，但要學識抽離，跳遠一點看看所擁有的，就不需要那麼執着，商業方面就由公司去決定吧」。

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（即時娛樂）