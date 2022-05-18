「肉檔AK」阿威接受越洋訪問 李婉華冧爆讚暖男 (01:35)

荃灣一間鮮肉檔的「肉類分割員」劉宋威（阿威）的照片最近在網上瘋傳，因他樣子被指似MIRROR副隊長江𤒹生（AK），故有「荃灣豬肉檔AK」稱號，不但吸引粉絲們前往拍照打卡，並在社交平台開設專頁「荃灣鮮肉威威應援團」，現有1.3萬成員，連身在加拿大的李婉華也越洋直播訪問他。

阿威接受李婉華的YouTube頻道節目《型男會客室》訪問，首次做直播訪問的他顯得有點緊張，表現怕醜，回應李婉華的問題時也很簡短，故有網民笑他是「話題終結者」。李婉華大讚阿威是暖男、靚仔，隔住個mon也令她心跳加速。其間，阿威透露有6個家姐及1個細妹，因家境問題，14歲停學幫補家計，已婚並育有一子一女；強項是下廚，平日也是他煮飯分擔家務。他稱在鮮肉店工作每日12小時，休息時間往健身。雖然現在爆紅，但他表示不會改變工作環境，會視「肉類分割員」為終身事業。至於會否入行做明星？他說：「乜都會試吓！」他稱會盡快建立自己的頻道做YouTuber，拍片教大家煲湯煮餸外，也可以分享行山與健身心得。

香港開電視節目《疫境中的餐桌》監製張志明也有關注阿威，他接受《明報》電話訪問時表示有人向他推薦跟阿威合作，「湊巧我有朋友認識阿威，知道他靚仔及懂下廚，但聽講較少說話，所以要先見面才知是否有合作機會」。

（即時娛樂）