日日媽媽聲｜熊黛林享受開工日子 唔使湊女有覺好瞓 (16:08)

余安安、羅敏莊、陳凱琳主持的《日日媽媽聲》第2輯，昨晚播出的第2集請來熊黛林（Lynn）、胡諾言及阮兆祥擔任嘉賓。熊黛林育有一對孖女，她回憶孖女未出世已在其肚子裏展現出不同性格︰「一個好懶，1日才踢2、3下，我常對她說『BB，唔好唔郁呀，媽咪好驚㗎』；另一個就不停踢，感覺到她以後一定很好動。」

談到當年照顧一對初生孖女，她說︰「有時一個剛剛睡着，另一個就醒了，然後可能嘈醒另一個。一整晚就這樣子不停循環，完全不能睡。」熊黛林又笑指最初餵哺母乳時覺得「一邊一個」好幸福，但後來因為太辛苦，改泵母乳餵哺。熊黛林已重投工作，她笑言沒掛念一對孖女︰「很開心，因為之前要隔離14日，我從來沒睡得那麼好。外出工作數個月回到家裏，孖女一齊坐在我大腿上擁着我，很冧！」

阮兆祥的父親在他17歲時離世，他自此與母親相依為命。他透露曾破壞媽媽的第二春︰「爸爸去世後，曾有人追求媽媽，但我當時接受不到，年紀太輕唔識諗。媽媽見我不開心，就放棄了一段感情。我長大後，覺得自己很自私。」胡諾言體驗模擬經痛，而且挑戰最高的15級強度。他雖然痛到流汗，仍堅持到數十秒。

呂慧儀、黎諾懿及陳敏之將擔任今晚第3集嘉賓。陳敏之曾妒忌兒子太黐工人姐姐，後來被丈夫一句話點醒。她在製作組安排下，與工人姐姐視像對話，互訴心中情兼感謝對方，一度講到眼濕濕，場面感人。

（即時娛樂）