馮允謙自製7月個唱門票 張敬軒開騷又收紙製品哭笑不得 (16:46)

張敬軒舉行第6場紅館演唱會補場，除獲謝霆鋒現身捧場，又請來馮允謙（Jay）擔任嘉賓。馮允謙在外國長大不懂中文，與軒仔合唱時看的提詞機，內容是他自行拼音的英文歌詞。這些夾雜廣東話及英文的拼音，只有馮允謙看得明，軒仔忍不住問︰「點解今晚提詞機會出一串越南文？我望埋去唔知係乜？」他更叫把大會攝影機影住那些字，並叫馮允謙讀出來，惹來全場觀眾爆笑。

軒仔讚馮允謙予他謙厚、謙卑、充滿陽光笑容的感覺，而且擁有他在香港樂壇中最喜愛的聲音。軒仔說︰「我的人生當中曾要人『急救』，無論是監製還是錄音，他也立即趕到，兩脇插刀，是難得的好朋友。」馮允謙送上他自製的7月演唱會門票︰「我的演唱會門票未印，所以我自製了一張，哪一日都可以用，你喜歡的話可以場場來看。」軒仔見狀哭笑不得︰「現在的後輩為何那麼喜歡送紙製品給長輩？還要在7月！哈哈！算吧！他是『鬼仔』，不懂這些！很多謝你（馮允謙），我一定來。」演唱會尾聲，軒仔破紀錄安歌了5次。

鑑於政府明天（19日）起進一步放寬防疫措施，主辦單位宣布再次將最後8場的限量門票公開發售。

（即時娛樂）