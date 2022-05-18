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馮德倫重投幕前主演網劇《暗夜行者》白鬚Look型爆登場 (17:50)
文章日期：2022年05月18日
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馮德倫重投幕前，主演網劇《暗夜行者》。（大會提供 / 明報製圖）
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近年退居幕後的馮德倫重投幕前，在懸疑緝毒警匪網劇《暗夜行者》中飾演亦正亦邪的警察廖永嘉，劇集將於5月22日首播。片方公開「流光暗影」版的劇集海報，馮德倫留了一臉白鬚，型爆登場。
（即時娛樂）
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