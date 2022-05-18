《聲夢2》男學員大檢閱 Sean留韓做練習生 Duncan唱作皆精 (17:36)

無綫《聲夢傳奇2》將於6月11日登場，為了讓觀眾於節目開播前，對各學員有深入了解，大會將陸續公開23位學員的資料，今輪主角為22歲文佐匡（Sean）及26歲侯雋熙（Duncan）。

身高181cm的Sean曾到韓國做練習生，亦是2018年北京電影學院表演班學生，也是內地藝人黃子韜（Tao）創立公司旗下藝人。

自小已醉心跳舞的Sean，在無綫網絡平台播出的「《聲夢傳奇2》參賽者FIRST IMPRESSION」系列訪問中，便提及小時候已愛跟着米高積遜（Michael Jackson）邊唱邊跳，並談及在韓國做練習生的嚴格訓練生活：「會由朝練到晚，我會係咁練自己平時做得唔好嘅位。每晚差唔多成11點先走，跟住返宿舍瞓覺，第二日再重複練習。」

Sean認為音樂和說唱都是很好的「講故仔」途徑：「我啲朋友係Rapper，佢哋會去live house表演，觀眾喺下面一齊跳好開心。我鍾意個氣氛，從嗰時開始亦鍾意咗Hip Hop。」

Duncan身分是補習老師，但原來亦有非常特別的演出經驗，除了小時候曾為林憶蓮演唱會表演跳舞外，2018年上映的動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》中的主角蜘蛛俠亦是由他聲演！

除了具有演藝潛質，Duncan亦擁有弗爆body，擅長多項運動的他，不時在個人社交網曬腹肌，有時更會展示高難度瑜伽動作。Duncan接受《See Saw先》訪問時，坦承參加《聲夢2》是想跳出comfort zone尋求突破。

（即時娛樂）