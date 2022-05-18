敖嘉年怕痛未敢入情關 梁嘉琪被主持工作耽誤演員路 (22:00)

敖嘉年、梁嘉琪相識10多年，首次合作主持香港開電視節目《嘉嘉醫療自助班》，以處境劇方式分享醫療資訊。自由身的嘉年目前穿梭無綫、ViuTV和香港開電視，近日正與MIRROR幾位成員合作拍攝ViuTV新劇。他自言幸運，疫情下仍然有工開，3間電視台也對他不錯，待遇亦OK，其開設的製作公司有不少劇本在手，希望未來能與更多不同平台合作。

嘉琪聞言非常羨慕，向嘉年自薦拍劇。她說︰「我很久沒拍劇，在無綫最後那1、2年以主持工作為主。我很想拍劇，仍有戲癮。」嘉年讚嘉琪做主持太出色，是被主持工作耽誤了的演員。嘉琪與無綫首席創意官王祖藍相識多年，是演藝學院的同班同學。她被問到可有獲祖藍邀請回巢時說︰「我們同學間有共識不談工作，這也是我們維繫友誼的方法。（如有合適會否回去拍？）最重要看工作性質，視乎節目或角色是否適合自己。」

嘉年與嘉琪目前均單身。嘉年曾經歷離婚傷痛，他坦言現在結識異性也不想︰「我好像有點怕，怕一段感情去到最後有拗撬會不開心。我很怕這些，所以常說『算了，算了』。」嘉琪亦不心急︰「我很隨緣，除了不能心地差，沒在擇偶上再定下什麼條件。」嘉年笑問︰「如果對方高大有型靚仔又有錢，但心地差呢？」嘉琪直言：「可以玩一下，過人世就不好。」

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（即時娛樂）