洪天明特技化妝6小時變爛面爛手 陳靜素顏拍遭家暴虐待戲 (19:41)

身兼老闆、編劇、導演的羅守耀，推出懸疑電影《被消失的凶案》，繼續保持風格，血腥、暴力絕不留手。投資方今天（18日）公布映期為6月16日，該戲由張兆輝、陳靜（DaDa）、洪天明、任達華、邵美琪、林雪和何華超等合演。

故事講述大廈重建，深埋8年的人體殘肢被發現，警方鎖定是死者前妻言鳳萍（陳靜飾）與同屋主爛面超（洪天明飾）通姦殺人，惟在警方調查下，疑點重重變成懸案，凶案似是被消失得無影無蹤。

戲中洪天明飾演居住於劏房、患有類風濕關節炎及濕疹問題的角色，每次開工都需要花逾6至7小時化特技妝，變成「爛面超」，雙手及手肘關節位置亦加了水皰，相當細緻；陳靜亦有大突破，除了素顏上陣外，還要飾演育有8歲兒子的母親，同時多次被丈夫何華超虐打，相當慘情！

為了細緻呈現洪天明的角色外貌，劇組在他的妝容上花心思，找來荷李活級數、曾為電影《攻殼機動隊》擔任特技化妝總監的Ryan Li合作，將濕疹皮膚問題及類風濕關節炎病徵，還原於觀眾眼前，例如手指、手肘關節位，用了特製物料加厚，臉上紅印亦要逐少逐少上妝，洪天明說：「淨係塊面都化咗3個鐘，手肘、面要加水皰，仲有啲細節位，例如嘴角乾咗搲損咗嘅位置亦做埋，拍足全日都怕會甩，但化妝師手勢好好，無乜甩。」

陳靜飾演的言鳳萍，與何華超飾演的丈夫胡英勇及8歲兒子，跟洪天明同樣住在劏房內，但她和兒子經常被何華超家暴、虐打，如遭衣架鞭打、叉頸等，不時以淚洗面及滿臉傷痕，陳靜說：「角色相對抑壓，要承受好多心理壓力，但因為兒子關係唔可以離開，非常悲慘！」她遇上鄰居洪天明後，有感大家都是身世坎坷之人，加上對方對她母子兩人照顧有加，將有感情線發展。

（即時娛樂）