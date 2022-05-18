熊黛林擁索爆身形全靠戒宵夜 平衡家庭事業增自信 (20:18)

熊黛林（Lynn）再度獲邀擔任醫學美容中心代言人，早前拍攝一系列宣傳照，穿上多套以白色為主調的服裝，大騷索爆身形。問Lynn如何保持美好身段？她笑說：「以前有大job都會做gym、減肥，因為呢輪太忙，媽咪又返咗南京，同埋屋企又少咗個工人，兩個女又好黐我，我所有嘢都鍾意落手落腳做，所以好忙。我連減肥做gym練腹肌都唔得，可能平時湊B時候已經當做咗運動。」

Lynn自爆瘦身小秘技，她說：「之前夜瞓，亦有食宵夜習慣，生完之後身體有少少唔同，例如以前夜晚食幾多都唔會肥，生完之後，食得太飽會胃酸倒流，又會肥啲，真係唔同，所以真係要戒，唔食宵夜。當肚餓時候唔好自己食，要睇人哋食，睇人哋食嘢嘅片，見到好開心就等於食咗，好過癮！」

要內外兼顧，除了節食，心態上也重要，Lynn說：「如果成日諗啲唔開心嘅嘢，會好攰，夜晚又瞓唔着，瞓唔着皮膚會唔好，又有黑眼圈，對身體唔好，係惡性循環嚟嘅。其實個人諗開啲，會瞓得好啲，皮膚靚啲，精神又好啲，係唔同嘅。」

曾經嘗試迷失感覺，Lynn認為已找回真正自己，「之前因為BB細個，都希望親自照顧佢哋，唔會有咁多時間去做自己嘢，要困喺屋企，包括夜晚出去食飯都唔會，冇乜私人生活。現階段囡囡開始返學，我開始有自己私人空間，雖然返學只係得2、3小時，我會趁呢段時間去做facial、做機、做運動，買自己嘅嘢，收身扮靚，我都已經好享受，唔做嘢好似同社會脫節，之前2、3年有少少冇自信，出番嚟工作後搵番自信」。

今年Lynn拍了多套電視劇，又接拍了多個廣告，要家庭事業兼顧，老公也十分支持，她說：「自從我返內地工作，返到嚟我老公問我係咪真係開心？做家庭主婦個人真係唔係咁開心，因為慣咗工作。之前出去做嘢，囡囡都會喊住話好掛住我，話唔想我出去做嘢，佢哋依家懂事，我會教佢哋每個人都要工作，呢個係一個人喺社會嘅價值嚟嘅，唔可以叫人養你一世，要同佢哋講道理，媽咪做緊好開心嘅工作。其實屋企點都係放喺第一位，自己盡量都想平衡，工作需要擺喺好前嘅，未遇到好大衝突，不過如果真係要太長時間離開屋企，就唔得。」

（即時娛樂）