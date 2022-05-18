金像獎｜主題「金像四十 不惑如初」 張叔平設計海報及標誌 (22:08)

《第四十屆香港電影金像奬》於7月17日舉行，香港電影金像奬協會公布本屆主題為「金像四十 不惑如初」，同時發布本屆大會宣傳海報圖樣，邀請著名美術指導張叔平設計標誌及海報。

張叔平是「金像奬」的常客，自第二屆憑《烈火青春》（1982）及《難兄難弟》（1982）兩部電影首次獲得提名、第四屆憑《似水流年》（1984）得獎，過去三十九屆共提名55次，獲獎18次，是金像奬歷史上的紀錄保持者，由他操刀為四十盛年的金像奬設計官方海報是不二的人選。

張叔平收到金像奬協會邀請為大會設計海報，感到榮幸又開心，尤其這些年來他一直跟著香港電影和金像奬一起成長。由構思到成品，張叔平花約兩星期時間，最終定案的版本，是一個他認為「既playful又能傳達訊息」的設計。海報以紅色作主色，襯托黑色的金像女神及電影菲林反白效果的設計文字。以往線條硬朗筆挺的金像女神，化身慈眉善目、線條婀娜的女神，她手上捧著一顆迸發著光芒的明珠，彷彿有一種身處大宇宙的出世感覺。

張叔平表示：「香港電影現在處於低潮，但同時又有很多新導演湧現，我將金像奬女神手上的明珠放在心的中央位置，希望香港電影可以像昔日那樣迸發更多光芒；而且明珠的表面上藏了哈哈笑的笑容，這是一個很playful的設計。我寄望大家盡量拍多些電影，將香港電影帶到外面，再次發光發熱。」除借用明珠的反光線作為哈哈笑的笑容，金像女神的髮線低調勾勒了代表香港精神的獅子山輪廓，隱藏創作者對香港的關愛。

香港電影金像奬協會董事局對於能邀請到張叔平為第四十屆金像奬設計大會海報感到非常雀躍，認為在電影巿道面對如此困境的當下，他設計的海報帶出強烈的正能量，希望能跟香港業界及香港巿民一起砥礪前行，同步向前。

（即時娛樂）