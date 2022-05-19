劉祖兒時隔30年入錄音室圓夢 再於海外出唱片獲好評 (18:35)

於1990年代因不適應娛樂圈只「閃現」樂壇2年的劉祖兒（Joi），雖然已離開樂壇多年，並轉為經營美容學校，不過他閒時也創作音樂。早前他趁疫情「停業」而留家，創作不同音樂作品打發時間，其創作獲外國音樂人賞識，為他推出純跳舞音樂大碟《3 UR Mind》，並在德國、英國及日本發行，更被外地音樂媒體封為「電音建築師」。

由於之前的音樂大碟於外國反應不錯，今年4月，他跟法籍監製負責人Florian Melinette合作，再次推出跳舞音樂大碟「Gaia In Trouble」，概念主題是關於地球環保，希望大家聽音樂之餘，也會愛護地球，為環保出一分力。至於這次大碟的部分收益，會捐到植樹基金作環保慈善用途。

提到再於海外推出音樂大碟，劉祖兒坦言別具意義︰「呢隻碟於4月20日上架，而1990年嘅呢一日，就係我入行推出首張個人廣東大碟的發行日。為紀念呢一日，所以揀咗喺呢一日再出自己創作嘅作品。」

雖然離開樂壇已30年，不過劉祖兒直言對音樂的熱誠並無減退，他說︰「相反更加熱愛音樂，係一種享受，同時係工作後畀自己放鬆嘅一種方法。」

（即時娛樂）