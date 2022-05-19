鄭欣宜生酮飲食減磅 腰圍瘦7吋 拒為男人減肥 自爆多人追 (20:02)

下月在紅館舉行演唱會的鄭欣宜，日前接受鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》訪問。Do姐睇住世侄女欣宜長大，當她得悉欣宜快將35歲時，Do姐大感驚訝說：「我睇住你阿媽（沈殿霞）大肚。」

欣宜斷續維持了2年生酮飲食法而成功減磅，她說：「戒澱粉質及戒糖，因為媽咪有糖尿病，全家沈家人都有糖尿病，我好驚有呢個問題，暫時數字非常靚。另一主要原因，我好鍾意著靚衫，之前真係搵唔到衫著，好想著浮誇閃令令嘅衫，但搵唔到size，我覺得有機會上台，扮到隻雀好靚咁見大家。（瘦了多少磅？）唔知，我好少上磅，但條腰瘦咗6、7吋，今年年頭叱咤頒獎禮搵咗件最閃斗篷，我要閃爆全場，唔理有冇得上台攞獎，閃咗先。」

她坦言要面對體重問題：「我覺得牽涉到我body image，近幾年克服咗好多，對於body image，我已經學緊愛自己多啲，接受自己多啲。（現在是原本個form？）我唔可以話依家係最瘦或最弗，但體能及狀態係最好。以前（瘦得）好辛苦，可能用咗啲唔健康方法達到目標，依家望落係舒服過嗰陣。（難不難保持？）梗係難keep，之前放咗兩日假，我指食方面，食咗雞蛋仔及格仔餅。（有沒有增磅？）有，但唔緊要，我好開心。」

欣宜續說：「我想再次提醒大家，好開心大家戥我開心，生酮飲食有效果，可以瘦到身，但唔好亂學，每人身體狀况唔一樣。除咗生酮飲食外，我仲做好多運動，學跳舞，排演唱會及打泰拳同跟教練，一星期5天健身，可能加埋一齊而有效果。」

有指欣宜減肥是因為有新戀情，為了男友而減肥？欣宜只說：「鄭欣宜係唔會為咗男人去減肥，如果為咗得到一段愛情，要減（肥）先得到的話，個男人唔值得擁有我嘅愛。」

在旁的Do姐聞言爆笑兼拍手說：「講得啱！」欣宜繼續扮Do姐口吻，她笑說：「同埋低級、渣，大家講到好似得一個男人追我咁。（應付不來？）應付唔嚟，啲禮物多到冇位擺。我等如冇答到Do姐，好大膽呀呢個女仔。」

Do姐聞言笑稱：「呢方面好似你阿媽，得到你阿媽真傳。」Do姐問欣宜：「媽咪有冇教過你做人處世，有冇同你傾偈？」欣宜說：「又冇喎，佢在生時，佢成日要show off我錄嘅歌，其實嗰時會好尷尬，有時放學返屋企，媽咪嘅朋友坐喺廳，播緊我唱歌跳舞嘅錄影帶。（有沒有叫你即場表演？）有呀，好尷尬，但作為母親佢係非常驕傲，佢冇乜教我入行應該點樣，但有身教，唔係因為佢係我媽媽，作為一個藝人，我非常尊重佢嘅專業精神，佢對人處事，佢胸襟好廣闊。」

（即時娛樂）