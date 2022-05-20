學生妹造型開網上音樂會 肥媽感觸落淚︰我肥胖仍有那麼多機會 (16:41)

肥媽（Maria Cordero）與黑妹（李麗霞）昨晚（19日）合作演出《媽妹笑住唱音樂會》。雖然音樂會以線上形式舉行，兩人在製作上花了不少心思。她們表示舉辦這次音樂會的目的，是希望台前幕後有工開，因此製作有如迷你版紅館騷，單是服飾也換了4次，又邀請了Joe Junior ，蘇珊和羅敏莊任嘉賓，一同獻唱了29首經典金曲。

肥媽在音樂會上分享了不少家庭生活點滴，自爆視自己的母親為偶像，又透露妹妹有如破壞狂等。黑妹穿上造型師安排的6吋高跟鞋，演出時稱腳痛要返後台換鞋才可繼續。肥媽聞言說︰「不用那麼麻煩，今晚是網上音樂會，沒有現場觀眾，把鞋子脫下，叫攝影師只拍上半身就可以，觀眾一定不會看到。」

肥媽和黑妹換上校服獻唱《學生哥》，之後又跟蘇珊、及羅敏莊大合唱《愛情陷阱》和《Monica》。兩人合唱《順流逆流》時感觸落淚，肥媽說︰「這是開心的眼淚，我比別人肥胖，但仍有那麼多機會。」

演唱會結束後，肥媽笑言終於鬆口氣，很想立即去吃煲仔飯。黑妹則希望疫情快點過去，百業回復興旺，大家身體健康。完成演出後，肥媽將再次投入明年1月尾兩場紅館演唱會的籌備工作。

（即時娛樂）