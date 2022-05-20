尋人記II｜「元祖級投訴王」安仔 致電特首辦有專人接聽？ (19:25)

安仔喜歡大批買入日用品及心頭好，「收藏品」由當年的橙粉、復活蛋，升級至現在的鮑魚、錄音機等。（大會提供 / 明報製圖）

無綫新聞及資訊部製作，方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》昨晚首播，訪問「元祖級投訴王」安仔。安仔1982年首度亮相《新聞透視》，1987年投訴燒味檔「賣燒肉搭燒骨」鬧至報警而成名。領呔及皮鞋成為安仔的標誌，他當年受訪後要求電視台支付「打燈」電費，令人留下深刻印象。去年4月，自稱「元朗特首」的安仔主動聯絡節目組要求受訪，更表明不收電費。

安仔的人生與投訴分不開，他有本寫滿政府高官聯絡的電話簿。對特首辦電話號碼倒背如流的他，在鏡頭前撥通電話報上姓名後，竟有專人「招呼」。元朗街坊亦對安仔又愛又恨，有人覺得他比區議員更能排難解紛，亦有人質疑他「借投訴搵著數」，有網民更認為安仔媲美《東張西望》。安仔曾因被取笑「傻仔」，將別人的單車掟落街、亂倒豬油及連環致電騷擾，更留下刑毀及傷人紀錄。不過，安仔堅持投訴有理：「佢冇錯處，我冇得投訴㗎。有啲真係阻街嘅，無怨無仇我都照投訴。如果只係唔畀嘢我食就投訴，咁係勒索，好大罪。」

安仔重溫當年他投訴「買燒肉搭燒骨」一事的片段後說︰「呢間舖頭畀我搞到執咗笠。」他強調最不滿的非店家燒肉不足秤，而是沒列明會搭骨頭。安仔隨即唱出自創的「呃秤燒肉歌」：「半斤八兩，骨頭佔咗二兩～半斤八兩，燒肉得番六兩～，家陣買燒肉，邊有半斤八兩咁理想。」安仔有本自家製「訴簿」詳列不滿事件，方便投訴。方東昇問他這本簿是用來記事還是記仇時，安仔急澄清︰「三唔識七嘅衝紅燈，我照樣投訴。」

除了「訴簿」，安仔還有一本記錄其「收藏品」的「數簿」。原來，他因為貪平及包送貨，喜歡大批買入日用品及心頭好，由30多年前的50磅麵粉、幾十件番梘、12樽橙粉、海量復活蛋、巴士模型等，時至今日的「收藏品」已全面升級，除了巴士模型及復活蛋，還有60部錄音機、數百盒錄音帶、10部雪櫃、20包螺頭、4包元貝、8盒花旗參、兩箱陳皮、5斤魚翅等。他又分享理財觀，認為要在物資豐富時想到困乏的日子，別到困乏時才後悔。

（即時娛樂）