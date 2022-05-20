鍾柔美拒為演藝事業停學 丁子高與楊千嬅小別勝新婚 (20:08)

鍾柔美（Yumi）與比她年長13歲的劉展霆（Eden）傳緋聞，兩人被指不時在社交網互動，更雙雙追蹤一個名為「1221.x1221」的Instagram（Ig）帳戶，此帳戶疑是他們的情侶Ig。

鍾柔美今日出席活動時否認緋聞，強調兩人沒有情侶Ig，她目前要專注學業，沒時間拍拖。對於《聲夢傳奇2》的參賽者被指不及首季出眾，鍾柔美說︰「不要這樣說，人人也有不同特色。」她有收看《聲生不息》，十分欣賞炎明熹在節目中的表現。被問到可羨慕炎明熹時，她說︰「不會特別羨慕，她是值得擁有在這節目中的表現。我也想向她學習，如有機會也想去試，但絕不會停學，一定會繼續學業，這是最重要的。」

同場的丁子高被問到可會與楊千嬅於《聲生不息》中夫妻檔合唱時說︰「我不想搞亂檔，我在家中唱K就可以。」丁子高透露今次回港兩個月處理公司事務，千嬅身在長沙錄影，兒子則在上海。他與千嬅已兩個月沒見面︰「我們雖有視像通話，但很不習慣。未試過這麼久沒見她，我常獨守空房，很悶。」丁子高不怕與千嬅分隔異地會影響感情︰「我們天天通話1小時，有太多話要說，與兒子有關的話題也要傾半小時，小別勝新婚。」

（即時娛樂）