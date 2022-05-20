尚食｜宮廷式瘦身素食餐單 跟吳謹言學整醋溜素黃魚 (20:31)

內地藝人吳謹言、許凱主演古裝劇《尚食》在無綫翡翠台播出近一周，以明朝為時代背景，集結美食、傳統文化及宮鬥等元素，加上由內地著名製作人于正率領《延禧攻略》班底打造，被譽為美食版《延禧攻略》。

《尚食》劇組花逾半年時間資料搜集，參考不少歷史文獻，為劇集增添更多真實歷史元素。日前一集，劇情講述朱瞻基（許凱飾）、姚子衿（吳謹言飾）透過畫老鼠傳情，二人隔空完成《苦瓜鼠圖》，相當浪漫。其實《苦瓜鼠圖》確實存在，但非如劇情所說由朱瞻基、姚子衿共同創作。根據史實，朱瞻基擅長書畫，當中以「三鼠圖」最為有名，分別為《苦瓜鼠圖》、《菖蒲鼠荔圖》及《食荔圖》，現藏於北京故宮博物院。有指朱瞻基畫《苦瓜鼠圖》是為了慶祝孫皇后（姚子衿角色原型）為他誕下長子，在古時瓜有「多」的意思，而鼠在十二時辰中為子時，合起來有「多子」意思。另劇情講述朱瞻基熱愛鬥蛐蛐（即蟋蟀），而根據歷史文獻記載，朱瞻基確實愛好鬥蛐蛐，還會花重金在各地搜尋最好的蟋蟀，有「蟋蟀皇帝」之稱。

還有劇情講述皇太子朱高熾（洪劍濤飾）因太肥胖關係，差點連馬也上不了，令皇帝朱棣（于榮光飾）大怒，勒令他3個月內要成功減肥。臨危受命的尚食局陷入危機，最後靠着子衿等人精湛的廚藝，製作出健康又美味的宮廷式瘦身素食餐單，包括「醋溜素黃魚」、「兩做大蝦」、「香菇青菜」、「清水素麵」等，將危機迎刃而解。《尚食》劇組在微博公開「醋溜素黃魚」食譜，製作難度不算太高，有興趣的觀眾可以跟着做。

（即時娛樂）