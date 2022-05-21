葉巧琳獲邀上紅館唱歌圓夢 20年家傳之寶贈予張敬軒 (16:10)

張敬軒前晚及昨晚舉行第8及第9場紅館演唱會補場，請來林奕匡、葉巧琳及許廷鏗做嘉賓。3人均送上不同的禮物給軒仔，林奕匡自製了一個咖啡Menu，讓軒仔教家中外傭「遮遮」如何沖咖啡。林奕匡是軒仔年初時因疫情要暫停演唱會的嘉賓，他說︰「當時我叫軒仔不用擔心，一定可重開，還會開多幾場，現在都應驗了﹗」軒仔說︰「真的承你貴言了﹗」軒仔公開向林奕匡邀歌︰「什麼題材也可以，只要不是早餐就得。」

葉巧琳送上媽媽醃製了20年的鹹柑桔，軒仔接過大樽鹹柑桔後說︰「真好﹗我想飲完後開多200場也沒問題﹗我找天去你家食飯多謝你，我會『斬料』上來。」軒仔一直以為葉巧琳是新人，後來才知道她已入行9年，又指《難道我還未夠難》是其代表作。葉巧琳感動地說︰「我的童年夢想就是上紅館唱一首歌，今天終於願望成真，希望日後可再踏上紅館舉行自己的演唱會，屆時一定請軒仔來看。」

軒仔一見許廷鏗帶上台的禮物即問︰「不會又是紙製品吧﹗」許廷鏗笑答︰「真的是紙造，包裝是紙造的。」原來許廷鏗帶來他新推出的黑膠唱片，他說︰「我這張黑膠碟已售罄，每張也有編號，但你這張沒編號的。不要以為我不尊重你，沒編號是因為這是第一張印的唱片，是最特別及有紀念價值。我知你很重視音質，這張碟是我請太極樂隊的德哥為我試音。試機當日，他用來試機的歌就是你的歌。」軒仔接過這份禮物後非常開心︰「很開心，這張黑膠會成為我的HiFi試音碟。」

（即時娛樂）