呂爵安自詡有千杯不醉基因 手上有大量柳應廷酒後醜態相 (20:05)

毛舜筠（毛姐）、鄭中基、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、何超儀、余香凝及黃又南，今日出席新戲《死屍死時四十四》開鏡儀式。毛姐表示該片本來1月開拍，惟她當時滯留加國，結果令電影延至上月才開機。她說︰「我很久沒拍喜劇，再演喜劇很開心。鄭中基多年前在《老港正傳》中飾演我的兒子，今次就升級成為欣賞我的男人。」

鄭中基為角色增肥30磅，他解釋在《死屍死時四十四》及《闔家辣》中均飾演Edan爸爸，加上兩個角色的職業都是的士司機，因此想外形上有分別。鄭中基自言易肥易瘦，不怕磅數有升無跌。提到年尾在台灣開騷，他表示這個演唱會本於兩年前舉行，受疫情影響延期。台灣近月疫情嚴重，他說現在距離年尾仍有一段日子，不擔心演唱會又要延期。

Edan透露戲中與鄭中基父子關係很差︰「我的角色脾氣暴躁，愛飲酒，常與爸爸吵架。」為了演出醉酒狀態，Edan試過拍攝前飲了大杯威士忌，惜沒半點醉意。他說︰「我遺傳了爸爸的基因，是千杯不醉。」Edan笑言見過Jer飲醉酒，手上有不少Jer的醜態照，因此Jer要對他好一點，否則就將照片公開。Jer指Edan的角色跟其現實性格相反︰「他平時EQ高，被我打也不發脾氣，反而是我小器，尤其是對住熟絡的Edan更小器。」

MIRROR隊友陳瑞輝（Frankie）和女友分手，Edan和Jer望外界給予2人空間。談到Frankie心情如何時，Edan說：「最近12位成員很少見面，見面會慰問，男人之間心照便可。（MIRROR成員輪住分手？）這是緣分。」Jer拒談自己的感情世界，亦拒回應會否和舊愛復合。

余香凝表示首天開工已為不能陪伴女兒而內疚︰「女兒每晚要等我回家才睡覺，老公說我遲遲未回，女兒就尖叫。」

（即時娛樂）