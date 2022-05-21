馬德鐘樂觀心態面對順逆境 深信低谷後會反彈 (21:39)

馬德鐘主演無綫劇集《雙生陌生人》，一人分飾兩角，演出上花了不少心機和時間，是他入行以來演過最辛苦的電視劇。雖然收視未如理想，還縮減5集提早結局，但見慣風浪的馬德鐘以平常心面對，他說：「盡力拍完劇，要做的都做了，不想太多，最重要帶到娛樂和開心給觀眾，享受過程，都有得著。」

劇中兩個角色「高收成」及「巫祺男」命運極端，馬德鐘覺得觀眾會較喜歡「黑仔王」巫祺男，因較多笑位和有趣。現實中，他相信每人命運都不一樣，回望自己過去人生軌跡，也經歷起跌，但自覺算過得不差，他認為心態很重要，樂觀面對。他相信大自然定律，低谷後就會反彈，好事便會來。當身處順境時，別得意忘形，要有居安思危的意識。

2018年馬德鐘憑《跳躍生命線》奪得視帝寶座，很多人覺得他已登上人生頂峰，但他不以為意：「得獎是一個認同，但未必單憑個人努力，需要很多方面配合，我只是幸運。現在有健康的身體和精神狀况才是最重要，有工作就盡量做到最好。『頂峰』不是你希望有便會有，不需要刻意追求，盡力而為。」

從事演藝工作30年的馬德鐘，自言奸淫擄掠的角色都做齊。當初他在《創世紀》演奸角出位，之後有機會由奸角慢慢變成主角，近年除紀律部隊及專業人士外，亦演過亦正亦邪角色，不介意再接受挑戰，期待扮演跨性別人士或同性戀者。

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（即時娛樂）