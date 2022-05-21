尋寶記｜劉德華當年揀糭預測未來老婆 黎明被指佔有慾強金句反擊 (20:53)

無綫節目《尋人記II》播出後掀熱話，配合「尋人潮」，在《尋人記II》播出後，推出新節目《尋寶記》，不單為觀眾推介好物，更在無綫片庫「尋寶」，搜羅大量昔日無綫極珍貴片段。

第一集《尋寶記》以「零食」為主題，製作組挑選數段舊片段，包括1991年劇集《卡拉屋企》鄭敬基沒收黎海珊零食的場口，及1989年《歡樂今宵》張衛健扮小販整蠱街坊等，當中以1991年的《Beyond放暑假》場口最經典。片段中，扮演學生哥的劉德華不但Chok爆，更搞爛Gag撩當時只有23歲的伊能靜說：「報紙上面個伊小姐係咪你呀？咁C小姐呢？」當年台灣藝人伊能靜首度踏足香港展開宣傳之旅，面對男神級劉德華的「甜言挑戰」，露出既怕醜又清純的表情。

第二集《尋寶記》則以「糭」為主題，製作組找來1983年《K-100》的珍貴片段。當年應屆港姐三甲楊雪儀、張曼玉、李月芙出席端午節活動，展現高貴大方一面。製作組還找來1992年《娛樂新聞眼》採訪片段，當年劉德華、黎明及郭富城先後應主持「細龜」黃一山邀請，玩揀糭預測未來老婆遊戲。劉德華選擇揀鹼水糭，被指鍾情有錢女，對此細龜笑爆解釋：「因為『揀水』，即係揀一個好有水嘅老婆！」選擇裹蒸糭的黎明被指佔有慾強，對此黎明即時拿出金句反擊：「每個人都可以當自己係專家，我嘅睇法係覺得裹蒸糭好有內涵！」選擇龍兜糭的城城，被指擇偶必要條件是「相貌突出」，十分搞笑。

（即時娛樂）