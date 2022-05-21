MIRROR《Innerspace》MV水舞間起舞 成員自爆貪玩變落湯雞 (22:38)

MIRROR新歌《Innerspace》MV推出以來大受歡迎，當中「水舞間」一幕成為熱話。早前眾成員分享拍攝這一幕的點滴，讓樂迷見識到眾人有多貪玩。

楊樂文（Lokman）與江𤒹生（Anson Kong、AK）在《Innerspace》MV成為騷肌擔當，穿背心展示強壯臂彎。為顯示優美線條，二人在埋位前狂做掌上壓。不過AK因連夜趕拍劇又再拍MV，在水中起舞時，也凍得打冷震，完成後更需要即時喝熱水。AK說：「拍親MV都好似同水分不開，繼《特登》和《REBOUND》後，今次在《Innerspace》又再濕身，但因為最近拍劇又冇乜食嘢，又畀件背心我著，我都知我不夠大隻，抵抗力差少少，仲要第3日拍到凌晨6點幾，攰都是正常，所以會覺得有少少凍。」

跳舞多年的陳瑞輝（Frankie）對於今次「水舞間」則說：「我哋跳咗咁多年舞，但在水裏面跳，好多人都是第一次，原來是非常困難，同埋好多隊友都好大力踏水。」愛乾淨的王智德（Alton）被濺得全身濕透，但未有介懷，更說：「在水上跳舞是最晚拍攝的最後一Part，但能量是幾何級數咁提升，加埋水花，大的腳步聲，第一次睇Playback嗰下，我哋自己都『嘩！』一聲。」

今次在「水舞間」起舞一幕，如要數到最貪玩，應該非呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）及柳應廷（Jer）莫屬。Edan笑言出盡力起舞都多得Stanley，Edan解釋：「個景大家見到都好興奮，因為好靚，而在水裏跳有水花都好有型。咁在水裏面都要全力以赴，隻腳的力量都要全力以赴，而我是師承Stanley的大力踩水。」Stanley聽罷Edan的話，即道：「拍鏡頭水花大先好睇，為咗好睇，當然要出盡全力踏水。最後那幕李駿傑（Jeremy）在我後面，每次一完擰轉頭望住Jeremy，都是由頭濕到落腳。我有問他要不要細力啲，他說不用㗎！」Jeremy指為有型又要靚，也未有阻止Stanley的「惡行」，並說：「無理由叫Stanley細力些就我嘛，只不過最尾Ending Pose，我成塊面流晒水，但都要Keep住有型。」其實當災的不只Jeremy，AK因為著背心，當Stanley大力踏水時，水便由AK的腋下濺入到胸前，難怪AK會凍得打冷震。

另外，Jer鏟草式的舞技也令人很傷腦筋，事關其中一幕他要跣入中間位置，但AK、陳卓賢（Ian）、Lokman及Edan當時要踎低，結果Jer未有收掣直接鏟入，AK笑指「啲水有浪㗎！每次內心都不其然Wow一聲！」Lokman更將Jer這一鏟名為「狂人踩」。Jer聽到大家形容後，不禁失笑說：「咁好玩嘛！」本來未有加入討論的Ian都開聲說：「我踎低㗎，你咁樣飛埋嚟，你就好玩囉！」眾人你一言我一語的，氣氛高漲，結果Jer打圓場：「我太投入件事，大家都要濕下身啦！」

未有發言的邱傲然（Tiger）表示這次拍攝上了人生寶貴一課：「千萬別行差踏錯！個Intro本身好有氣勢好大力咁跳，咁啱嗰下係跪喺度，但音樂一起太細聲聽唔到，大家起晒身又好大力好有氣勢，我一不留神，就好似有個海嘯湧埋嚟一樣，嗰下就即刻醒咗！」但盧瀚霆（Anson Lo）卻說：「我幾Surprise自己冇食到水。」Tiger聽到即說：「我知點解他跳舞咁大力，可以擋番啲水出去。」

今次姜濤首度在歌曲中唱Rap，更要用英文演繹，他直言要「用英文說話」，這跟他的Solo作品《作品的說話》一樣，姜濤希望能從作品中說出MIRROR的心聲。

（即時娛樂）