保釋後舉行音樂會 何韻詩：我是快樂的 這樣已足夠 (23:10)

何韻詩今晚（21日）舉行網上音樂會「HOCC MINI LIVE —YY之夜」，就她事前所說：「一部琴、一把歌聲，唱出摯友之劃時代經典。」場地是錄音室內，只有兄長何秉舜（何丙）為她伴奏，她以歌會友說心聲。這是她於5月11日被國安處以涉嫌「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪拘捕，獲准保釋後，首次公開演出。她在社交網寫道：「環境再壞，仍要做好自己、繼續好好生活」。

阿詩初時表現輕鬆，向黃偉文祝賀生日還扮郭富城腔唱生日歌。她解釋YY之夜原本構思是為自己生日（5月10日）而開，因好多其他事情發生而遲了，她就決定改為為摯友黃偉文慶祝生日。她不單唱黃偉文為她寫的歌，也選唱他為其他歌手寫的歌。她沒有多說話，歌曲一首接一首，但唱《親愛的黑色》時被歌詞觸動，唱完此曲淚水也忍不住，工作人員給她遞上紙巾抹眼淚。她要停下來又忍不住嘆氣，稱不敢再看留言，說：「唔容易，大家都唔容易...」她說出心聲，坦言過去一星期流了很多眼淚，這陣子想起很多四散世界各地的朋友，或在香港也不容易見到，有些失去自由。她情緒平復後，稱無論如何大家也繼續努力行去寄望的將來。

音樂會原本是會員限定觀看，尾段她開放在社交網直播，讓更多人看到。她唱《給十年後的我》後說有人問她：「你快樂嗎？」她答：「我快樂喎！」她知道大家為她擔心，說真的不用擔心。她稱最快樂莫過於行每一步都是好穩、好堅定，知道自己在做什麼便無悔了。阿詩又稱很多事情的後果並不是自己預料的，但作最壞打算時又不是預期的壞。她知道目前自己的狀況令身邊人擔心，她感到抱歉，但她會說：「我是快樂的，我想這樣已足夠。」阿詩不想音樂會結束時太沉重，故她選了一首輕鬆的歌，是師父梅艷芳的《床呀！床！》祝大家有覺好瞓。

（即時娛樂）