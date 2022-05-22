律師化身6呎超級英雌 《變形女俠》8•17 Disney+上架 (17:49)

繼《月光騎士》後，影視串流平台Disney+將於8月17日推出另一Marvel新劇《變形女俠：律政英雌》》（She Hulk: Attorney at Law），由《黑色孤兒》塔緹安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）飾演珍妮花華特斯（Jennifer Walters）及變形女俠（She-Hulk）。故事講述律師珍妮花專責與超能力有關的案件，受表哥「變形俠醫」影響，激發出潛能，珍妮花變身6呎7吋高的綠色女俠，生活亦因此變得異常複雜。

另外，經典科幻電影《鐵血戰士》（Predator）外傳《鐵血戰士：狩獵追擊》，落實8月5日在Disney+上架。《鐵血戰士：狩獵追擊》以300年前科曼奇族群為背景，講述殘忍而技術高超的年輕女戰士Naru的故事。

以迪士尼人氣角色「鋼牙」與「大鼻」為主角的電影《救難小英雄》剛於昨日在Disney+上架。日本動畫劇集《Black Rock Shooter Dawn Fall》則於本月25日推出。《法妻當自強》尹啟相與《愛的迫降》徐智慧合演的韓劇《第六感之吻》，本月25日獨家在Disney+推出。《我身後的陶斯》蘇志燮主演MBC電視台新劇《醫法刑事》，下月3日起在Disney+同步播出。

（即時娛樂）