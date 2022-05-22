聲生不息｜葉蒨文哽咽談亡母 遺物戒指成溝通及思念橋樑 (16:30)

歌唱競賽節目《聲生不息》今晚（22日）主題繼續是一生所愛，經過商議，進行競演的歌手分別是：林子祥（阿Lam）《我愛你》VS曾比特《夢中人》、林曉峰《今生今世》VS葉蒨文（沙麗）《憑著愛》、李健《深愛著你》VS楊千嬅《Baby Song》、馬賽克樂隊《夢裡藍天》VS單依純《三人遊》。

為了配合主題，製作組邀請模範夫婦陳豪和陳茵媺現身節目大談「夫妻的愛」，先由陳豪大談何謂「深層次的愛」，再由陳茵媺含羞和應：「可以展示最真一面畀嗰個人睇。」

除了「雙陳CP」，「老夫老妻」代表阿Lam及沙麗亦非常恩愛。這集沙麗獻唱《憑著愛》，送給「一生所愛」她的亡母。

去年12月失去母親的沙麗，在節目中曬出與亡母的happy moments珍貴片段，笑言母親離世前，曾調皮地以「我更愛你」回應她的愛。沙麗坦言至今仍未能消化母親的離世，但隨身帶着與亡母相關的物件，作為「溝通」及「思念」的橋樑，沙麗強忍淚水說：「我不敢想她，變成我沒有辦法好好的紀念她，所以我把她的照片及戒指一直都戴着，我想成戒指是你（媽）的眼睛，那麼我去哪裏，你都可以一起跟我看東西。」

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（即時娛樂）