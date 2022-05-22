聲生不息｜Mike超高音唱王菲《夢中人》 獲克勤李玟激讚 (16:41)

歌唱競賽節目《聲生不息》今晚（22日）主題，繼續是一生所愛。曾比特（Mike）以「Rock Tone」演繹王菲經典作品《夢中人》。

紅色皮褸型格登場的Mike，繼首集《初戀》後再度成功掌控舞台，一開腔便以超高音唱出：「夢～中～人，一分鐘抱緊～」，成功懾服台下樂迷，跟着歌曲節奏及Mike的表演瘋狂舞動。對於Mike的震撼演出，前輩楊千嬅、李克勤及李玟大表讚歎，千嬅直指整首歌都是女生key難度甚高，李玟指Mike音域很闊，克勤則讚歎說：「他假音很亮，好聽，很有力。」

同場的林曉峰（阿Lo）選唱已故巨星張國榮（哥哥）經典作品《今生今世》，原來阿Lo跟哥哥之間有小故事。當年阿Lo與哥哥合作電影《金枝玉葉》，其中一場有對白的戲，阿Lo一口氣連續NG了3次，結果遭哥哥生氣地「打籮柚」兼訓話：「記熟啲對白吖嘛，你可以玩，但做演員要投入啲、專業㗎嘛。」

阿Lo表示選唱《今》，是想表達自己一生所愛是演藝事業，亦想向哥哥致敬：「當日睇到張國榮先生對工作嘅認真同投入，好似佢明明唔識彈琴，但練到好似識。」

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（即時娛樂）