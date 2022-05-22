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李嘉欣下月52歲生日 跟老公許晉亨及好友提早慶祝 (17:18)
文章日期：2022年05月22日
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李嘉欣下月52歲生日，老公許晉亨和好友提早跟她慶祝。（Ig圖片）
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大美人李嘉欣下個月52歲生日，雖然距離生日尚餘約1個月，不過已有好友率先提早跟她慶祝。李嘉欣在Instagram限時動態貼出和老公許晉亨及好友慶祝的相片，李嘉欣淡妝示人，而且依然凍齡，狀態不俗呢！
（即時娛樂）
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