林泳淘嘆倒楣 揸車過隧道險生意外 座駕爆胎感覺似解體 (18:00)

《東張西望》前主持林泳淘今午(22日)在社交網自爆日前駕車險釀意外事故,她表示早幾日揸車經城門隧道的時候,一入隧道口已經聽到座駕有怪聲,到中段聲響愈來愈大,她形容為「好似就嚟要解體」,她憶述:「而且已經有啲比油都行唔到嘅感覺,所以我就一路打住死火燈一路行,後面架車都非常機警,立刻慢駛兼同我保持一段距離。」

同時林泳淘想起最近見到私家車著火,司機及時跳車新聞:「我即刻望向車頭同車尾,心裏面一路自我安慰,矛(冇)事嘅,當初揀車林生就係相中佢拎咗超多安全認證先買嘅!(唔係廣告)唔會爆嘅唔會爆嘅!!好驚但係喺隧道又唔敢貿貿然停車睇咩事,好翻騰咁行到尾段,隔離線嘅貨車同巴士司機經過,都開始叫我停車。」

經過司機提醒後,林泳淘決定停車了解情况:「結果一停車,就見到我條軚已經消失咗(Where are you going thai?)然後隧道公司超專業,極速就嚟到,極速就處理好問題,(佢哋真係好好人,十萬個讚)然後我架車個邊,又好快咁幫我拖車返廠做埋檢查,最終無阻到人,架車咁爆軚又無失控,仲有咁多人提醒同幫忙,內心真係無限感恩!!」

林泳淘慨嘆最近相當倒楣:「今個月兩架車,一架壞波箱要拎去劏,一架爆軚兼發現之前俾人hit&run有內傷,仲要換晒4條軚(到期所以一次過),然後林生電話又突然壞咗,兼最後back up係201X年...真係一波未完一波又起,但係發生咁多事最終人無事,已經係最大嘅幸運!最後...希望今年快啲過,同埋...電話真係要定期Backup。」

