林泳淘嘆倒楣 揸車過隧道險生意外 座駕爆胎感覺似解體 (18:00)

《東張西望》前主持林泳淘今午（22日）在社交網自爆日前駕車險釀意外事故，她表示早幾日揸車經城門隧道的時候，一入隧道口已經聽到座駕有怪聲，到中段聲響愈來愈大，她形容為「好似就嚟要解體」，她憶述：「而且已經有啲比油都行唔到嘅感覺，所以我就一路打住死火燈一路行，後面架車都非常機警，立刻慢駛兼同我保持一段距離。」

同時林泳淘想起最近見到私家車著火，司機及時跳車新聞：「我即刻望向車頭同車尾，心裏面一路自我安慰，矛（冇）事嘅，當初揀車林生就係相中佢拎咗超多安全認證先買嘅！（唔係廣告）唔會爆嘅唔會爆嘅！！好驚但係喺隧道又唔敢貿貿然停車睇咩事，好翻騰咁行到尾段，隔離線嘅貨車同巴士司機經過，都開始叫我停車。」

經過司機提醒後，林泳淘決定停車了解情况：「結果一停車，就見到我條軚已經消失咗（Where are you going thai?）然後隧道公司超專業，極速就嚟到，極速就處理好問題，（佢哋真係好好人，十萬個讚）然後我架車個邊，又好快咁幫我拖車返廠做埋檢查，最終無阻到人，架車咁爆軚又無失控，仲有咁多人提醒同幫忙，內心真係無限感恩！！」

林泳淘慨嘆最近相當倒楣：「今個月兩架車，一架壞波箱要拎去劏，一架爆軚兼發現之前俾人hit&run有內傷，仲要換晒4條軚（到期所以一次過），然後林生電話又突然壞咗，兼最後back up係201X年...真係一波未完一波又起，但係發生咁多事最終人無事，已經係最大嘅幸運！最後...希望今年快啲過，同埋...電話真係要定期Backup。」

（即時娛樂）