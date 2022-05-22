「拉表叔」馮志豐不想錯過跟孩子共同成長黃金機會 (19:13)

商台長壽廣播劇《十八樓C座》的監製兼聲演「拉表叔」的馮志豐，日前暫別《十八樓C座》，劇情交代「拉表叔」暫別，要到法國學廚深造，聽眾獲知消息皆表示不捨。

今午（22日）「拉表叔」在社交網撰長文交代暫別原因，他表示：「媒體轉載下，連帶我這位過氣童星的去向也受到關注，實在受寵若驚。原來大家對馮志豐如此長情，這真是我的福氣。」

馮志豐表示1997年11月3日踏入商台工作，他化身為《十八樓C座》的「司徒拉—拉表叔/孻表叔」，不經不覺已有25個年頭：「組內的前輩和同事，天天相見，早已親如家人了。這些年來，我們組內經歴悲歡離合，早前更接連感染omicron。難得同組人上下一心，在染病隔離中仍然維持着周記茶餐廳的營運。幸不辱命，我們能和香港人一起熬過這段日子。」

馮志豐由當年入職的年輕小伙子，現時已是3個小孩的家長：「早上返電台、凌晨回家，嚐過星期一至星期日都在廣播道3號的日子、十號風球返工、通宵度橋、寫劇本，已是我的生活日常。在商台的時間，比在家的時間還長。不過，我很享受這種生活。因為在電台的同事，不論年紀，都活潑可愛，早上返工能和同事快樂互動，晚上播音可享受一人寜靜地工作。這一切一切，都成為我生命中美好的回憶。」

馮志豐又指去「法蘭西」是美麗誤會，他解釋：「在電台二十五載，同經歷大時代，於大氣電波結識了各位，深感慶幸。回首一看，我在工作中倒忽略了家中三個小孩子。我不想錯過跟他們共同成長的黃金機會，是時候暫別我廣播道的家，跟太太和三個孩子出去闖闖了。不過地點不是法蘭西，而是旅居福爾摩沙。

因為，我在這裡找到事業的新機遇，和我的興趣有極大連繫。我正計劃將這自小的夢想化為現實，期望不久能呈獻給大家。同時，我有時間在這裡陪孩子坐看日出日落，欣賞大自然的奧秘，共享生命中的美妙時刻。」

馮志豐表示仍會在商業一台主持節目：「電台這個家很溫暖，我捨不得就此離開，我仍會在商業一台逢星期六中午12:30的『一台好戲』及星期日晚9:00『細路強』和大家相聚。」

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（即時娛樂）