陳法拉首踏康城紅地氈 法籍老公陪伴在側 影展喜遇李政宰 (12:46)

繼電影《尚氣與十環幫傳奇》和劇集《無所作為》之後，陳法拉再有新作登上國際舞台。法拉現身第75屆康城影展，參與法國導演阿薩耶將當年前妻張曼玉主演的電影《女飛俠再現江湖》翻拍成的迷你劇。

首次踏足康城的法拉，連日來活躍多個該劇的宣傳活動，較早前舉行的晚宴中，她更遇上《魷魚遊戲》的韓國型男李政宰，法拉稱跟李政宰自我介紹時，他想了又想，覺得很熟口面，最後才記起她演出《尚氣》中的「麗」，之後還拿出手提電話跟法拉Selfie留念，表現親民。法拉表示能跟來自世界各地演員聚首一堂，感到既難得又開心，加上有法籍老公Emmanuel陪伴左右，遇有語言上問題，也可找他代勞。

談及首次有自己演出的作品，參加康城影展的心情時，法拉雀躍說：「第一次在康城行紅地氈，當然開心啦，還可以跟演出這個劇集的演員再次碰面，很難得的機會，拍完此劇至今已有半年多。劇中的演員來自世界不同的地方，包括：法國、中國、瑞典、德國、美國等，好像一個聯合國，大家拍攝時相處猶如一家人，加上老公本身是法國人，可以陪我在康城出席盛會，我們很開心。」

法拉透露參演這部劇集過程，有不少難忘經歷，坦言是從演以來，未試過一人分飾兩角，是一個新挑戰，她說：「一個戲外的角色、一個戲內的角色，分別30年代和現代，演出時也要花更多時間調整狀態，很有趣，內容幽默、天馬行空集於一身，很期待在首映中播出的連續3集。」法拉的戲分將會在第4集出現，自己也萬分期待。

提到身邊有位法國丈夫，近水樓台，法文應該進步神速，此行可大派用場？法拉不好意思的說：「錯了，我的法文太差，水準太低，老公沒法子跟我溝通，自從懷上Mila（囡囡暱稱）之後；因為不想她跟Daddy有secret language，所以找法文老師私人教授，但這次來到康城發現自己學了2年法文，都未能派上用場，可能未夠信心和有點害羞，未敢說出口。」

（即時娛樂）