《香港金曲頒獎典禮》7‧24舉行 最佳進步獎入圍名單曝光 (16:00)

因第五波疫情而宣布延期舉行的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》將於今年7月24日（周日）晚在電視城舉行，同時大會宣布邀請音樂人趙增熹為《香港金曲》創作新一章頒獎禮主題音樂，而全新製作的《香港金曲》獎座亦相繼誕生。新鑄的獎座以立體中文字「金」為創作主體，融合音樂無國界的圓球音符，主柱體刻着「香港金曲」4字。

《香港金曲》將頒發13組音樂獎項，包括結合公眾投票、專業評判評分及民意調查數據選出的「金曲獎」、「新人獎」、「華語歌曲獎」、「男歌手獎」、「女歌手獎」、「樂隊獎」、「最佳合唱歌曲獎」、「最佳劇集歌曲獎」、「全球華人至尊金曲獎」，以及由專業界別評審選出的「CASH創作歌手獎」、「最佳中文唱片獎」、「年度最佳進步獎」及「榮譽大獎」。

大會今日公布「年度最佳進步獎」候選名單，包括：衛詩、葉巧琳、黃淑蔓、洪嘉豪、陳凱詠、施匡翹、石詠莉、安俊豪、龔柯允及樂隊ONE PROMISE。

此獎項由大會選舉會委員，根據歌手在選舉期內（2020年11月14日至2022年1月29日）的整體表現，包括各大傳媒的上榜歌曲成績、唱片銷量、演唱會成績等，組成候選名單，再由專業評判團評分選出得獎者，結果將於頒獎禮當晚揭曉及頒發。

（即時娛樂）