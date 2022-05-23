《聲夢2》男學員大檢閱 金仔彈唱經驗豐富 陳晉軒獲蕭敬騰賞識 (16:15)

無綫節目《聲夢傳奇2》將於6月11日播出，為讓觀眾於節目開播前，對各學員有更深入認識及了解，大會陸續公開23位學員的個人履歷及資料。今輪主角為男學員，分別有29歲的金永衡（金仔）、27歲的陳晉軒（Jason）、25歲的彭家賢（Zayden），以及21歲的陳昊廷（Timothy）。

本輪介紹的4名男學員，暫以金仔最受關注。雖然金仔的個人Ig甚低調，但其所屬的本地樂隊Billie&Monster Ig則薄有名氣，金仔在該Ig先後上載多首自彈自唱Cover Song，當中《Sunday Morning》及《Lemon Tree》被讚悅耳動聽，聲線獨特兼有感染力。

Jason的Ig追蹤人數累積至逾3600人，他曾分別在香港及英國學唱歌7年，參加過「2018年沙田區超新聲歌唱比賽」及「2018年18區歌唱比賽」，分別獲得冠軍及第3名。Jason在Ig上載的Cover Song包括《不完美的我》、《安靜》、《追》及《我們都是這樣長大的》等，其中《不完美的我》更獲本尊蕭敬騰轉發，足證其演唱實力。

Zayden擁有4年街頭Busking經驗，演唱實力不容忽視，並累積不少支持者。有「Busking神」之稱的Zayden，拿手歌曲包括：《哀的美敦書》、《騷靈情歌》、《笑忘書》和《命硬》等。除了實戰經驗，Zayden唱歌根基亦不錯，曾於英皇娛樂演藝學院學習唱歌。

Timothy曾學過彈鋼琴、拉小提琴及吹色士風，在《聲夢2》初選中獻唱《留低鎖匙》，表現雖欠穩，但感染力尚可。

（即時娛樂）