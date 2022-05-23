《全民造星II》滄海遺珠 洪助昇入錄音室緊張到錄唔到歌 (21:48)

洪助昇（Aiden）加盟英皇，推出首支派台歌曲《憑實力單身》。他畢業於香港浸會大學電影學院表演系，2019年參加ViuTV《全民造星II》打入20強，隨後加入娛樂圈，曾參與電影與電視演出，今年正式進軍樂壇。

《憑實力單身》是記錄一段相親卻不敢相愛的愛情經歷，二人間不斷用友情彌補愛情缺失，明明深愛對方，卻一直在身邊徘徊堪察，一直不想跨越這界線，恐怕一旦衝破，最終會一無所有，所以憑着最充足的數據分析，最後還是啟動自我單身模式。這正是洪助昇的親身經歷，所以特別想用這首歌跟大家分享故事。MV要將這種矛盾情事拍出來，他在MV中有位異性好友，大家相處親密，卻不敢進一步化成甜蜜。MV走訪多個場景，由凌晨12時開始拍攝至翌日下午3時，拍足15小時，不習慣通宵工作的他捱眼瞓，幸好有一位「小演員」出現令他精神一振。他很喜歡小動物，安排一隻小白兔跟他做對手戲好開心。

他首次入錄音室錄一首屬於自己的歌而特別緊張，跟過往唱別人的歌分別很大，希望每一段也呈現感情與想分享的內容，因為他第一日入錄音室時緊張到一句也錄不到。

（即時娛樂）