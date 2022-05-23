麥美恩丁子朗送生日驚喜 吳若希踏入30歲感覺「半生無缺」 (21:28)

吳若希今天（5月23日）30歲生日，踏入人生3字頭，「永久女婿」丁子朗與好友麥美恩日前為壽星女炮製驚喜。最近忙於拍攝新綜藝節目的吳若希，日前開工正在拍攝示範瑜伽動作時，事前跟經理人夾計的麥美恩與丁子朗帶同生日蛋糕及香檳現身，並高唱生日歌，吳若希見狀也不懂反應，只懂O嘴。麥美恩搞鬼地做出3字手勢，不停強調吳若希踏入3字頭，並孖丁子朗高唱「Happy Happy Thirty」，吳若希即作狀扁嘴說：「不用成日強調的！」麥美恩解釋3字手勢也寓意所有事情都會keep住OK，祝願壽星女事事順利，她又預備了吳若希最愛吃的葡撻，吳若希也立即品嘗。談到生日願望，吳若希說：「希望愛我的人，同我愛的人都可以心想事成！女兒入到心儀學校。」她透露今天正日生日會留給老公和一對子女，過一個溫馨生辰。

她又在社交平台撰長文分享踏入30歲的感受，她留言：「『開始吃苦瓜』是我在大約10年前和朋友定下的約定，所以這個是我10年前寫緊日曆裏的。當時他告訴我，半生瓜應該是在半生後才懂得欣賞的，這個故事後來也寫進了《沒有你並無掛念》這首歌裏。當年21歲，憑著一股不服輸的蠻力到處衝，衝到自己遍體鱗傷後再回家自己舔傷口～ 所以老是和別人說『我不想那麼長命，因為我的人生太累了，我不想累那麼久！』所以30歲就進入半生吧！如今我30，『當我望我現已活到全無缺，劇情問誰又可介意？！』去年的某一天，我戴著口罩在熟悉的街道走過，轉頭發現先生帶著女兒兒子在對街呼喚我！突然，發現原來自己不累了，縱使我有一大堆麻煩事、縱使我也和很多人一樣擔憂著生活，可就是這個『突然』，我學會感恩，沒有當時的難關，怎麼把自己練得堅強？沒有人是你，沒有人會明白你正在面對著什麼困難，因為最明白你的，還是你自己！既然不能選擇已經發生了的，不如選擇改變自己的心態～～慢慢地，我發現自己喜歡上了花、喜歡上了樹，喜歡看流水，還喜歡聆聽自己內心的聲音⋯⋯ 如果這是一種成長～ 我會更加感謝以前的自己，感謝妳的堅持和努力，瘋狂和任性！因為感謝妳，所以也為妳準備了《慢鏡》這首歌，願妳以後每次遇到難關時，都可以想起那刻帶給妳的『突然』。最後，三十歲的自己，祝妳生日快樂！」

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（即時娛樂）