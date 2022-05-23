張天賦爆可能有機會跟4歲Lucy合作：相信跟她相處OK  (22:35)

盧瀚霆﹅許廷鏗﹅馮允謙﹅張天賦（MC）﹅陳蕾﹅Serrini及樂隊Dear Jane明晚（24日）聯手舉行《CHILL CLUB Keep Going》演唱會，MC、馮允謙及Dear Jane今晚現身九展綵排。李璨琛4歲女兒李元元（Lucy）是MC的粉絲，MC表示知道，因他有追蹤Lucy的社交網，覺得她很可愛，也有留言點讚。他又透露稍後可能有機會跟這位「賦二代」（粉絲暱稱）合作，期待面對面互動，「我很喜歡小朋友，所以特別有耐性，加上Lucy也喜歡我，我相信跟她相處OK的」。MC稱若真的能跟Lucy碰面，事前會打聽她喜歡的食物，然後準備小禮物作見面禮，「暫時以我所知，她是我年紀最細的粉絲這麽迷戀我」。問到怕否惹來Lucy爸爸的敵意時，MC表示應該不會的。

馮允謙日前為張敬軒演唱會擔任嘉賓，他表示跟軒仔合唱很開心，加上是他首次踏上四面台感受氣氛，故回味了幾天。馮允謙稱7月將於九展開個唱，屆時擁有屬於自己的四面舞台，為了以最佳狀態示人，本月底開始閉關準備。至於會否邀請軒仔做嘉賓？馮允謙說：「我很想邀請他做嘉賓，但不敢問，怕他忙會推我，若果食檸檬會好傷心，希望報道出街，軒仔知道我的心意，會給我回應！」

（即時娛樂）