婚後事｜首當女一壓力大 陳自瑤跳舞誘羅子溢 (23:35)

陳自瑤（Yoyo）於新劇《婚後事》初嘗女一滋味，日前開工拍攝一場身穿單薄吊帶裙在家中跳舞騷誘人舞姿，令劇中飾演其丈夫的羅子溢步入家門見狀立即心動，但他卻接到家人遇意外的來電，故心情悲喜交集。為了這場跳舞戲分，陳自瑤特意去學舞，拍攝前又不敢吃早餐以免凸出肚腩仔，並躲在一角練習，希望展現靚及性感的姿態。

她承認角色有很大發揮空間，也是一個挑戰，劇集已拍攝了一個多月，她要應付大量感情戲、嗌交和情緒崩潰場面，加上對白很多，故經常在拍攝現場大叫搵「老公」，尤其拍攝感情戲的特寫鏡頭，要靠羅子溢的眼神、聲音助她入戲。陳自瑤自爆拍攝其間情緒會突然「跳掣」，「我覺得整個人有點失調，食不安、瞓不好，會忟憎自己做得不夠好，不知自己想怎樣，要獨自坐在一角冷靜，收工後回家會想喊，我就躺在牀上，放頌缽在心口上敲，靠頌缽療法調和身心靈，有時間就上健身舞蹈班減壓」。

繼《缺宅男女》後，陳自瑤與羅子溢相隔12年再合作，彼此更有默契和信任。羅子溢大讚陳自瑤保養得宜，他則多了一雙眼袋、皮膚下垂。羅子溢跟太太楊茜堯及陳自瑤同屬處女座，所以非常了解她們的個性，在陳自瑤不夠信心時，他會充當輔導員安慰。羅子溢還自爆御妻有術：「這套劇的劇本寫得很好，演出很有滿足感，但演嗌交戲最困難，因為我在家中是『Yes Man』，對老婆多數講Yes、Good、靚、好，是我的絕招，大家可以參考。兩夫妻有時會為瑣碎事頂嘴，只是一句起、兩句止，第3句留給老婆埋尾便沒事，為頭家好，就交給她拿主意。」

（即時娛樂）