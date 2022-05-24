小童疑弄跌大型擺設父母賠償惹熱議 林作為民請命：家長一定會攞番錢 (13:12)

旺角朗豪坊一間玩具店，近日疑因一名小童弄跌一個「天線得得B」大型擺設，擺設倒下損毁，家長須作賠償，事件引起網民熱議。

該玩具店今日（24日）在facebook發聲明指出，該大型擺設為首版印刷之原型品，官方預售價格為52,800元，沒有收取多於該貨品之售價。聲明中亦稱，事件發生時已即時處理並在雙方同意下徹底解決，處理方法亦是事主主動提出。惟至接近中午，該玩具店的facebook已刪除了該聲明。

小童父親鄭先生今早接受商台《在晴朗的一天出發》訪問親述事件，稱事發兩日到現在，5歲兒子仍然不開心，今天請假沒上學，又稱兒子曾3次問他「點解個公仔咁恐怖」。鄭先生稱兒子可能受驚，因整個公仔在他身邊「散晒」，暫不會跟他提及事件。

至於林作曾挺身而出為肇事父母抱不平，他於凌晨時分在社交網連環發文，分享自己對事件看法，他先寫道：「咁講啦，兩邊都有得打。如果我係大律師我會好想打呢隻case。父母有冇責任、小孩子自己有冇錯、個擺設本身擺位係咪有問題，全部有得兩邊打。可惜嘅係，件嘢值嗰5皮，連court都上唔到，去小額錢債玩都廢事。香港就係咁，資本主義社會，冇過50萬我都覺得唔好搞上庭俾律師賺。」

林作又指肇事家長已聯絡他諮詢是否應該賠錢：「本人認為，家長完全有得打，根本可以即場拒絕賠償，並邀請商家向家長提出控告，反正區區幾萬元，只能上小額錢債。」他續說：「賭幾多都得，個家長一定會攞番錢。我一定會為民請命。」

到今早林作再更新社交網：「呢件事我保證，會有後續。我已經接手研究本案。該聲明的問題正正就是究竟其實當時是否客觀上你情我願，定係有大庭廣眾之下的壓力、眾目睽睽之下的壓力，來自員工指責的壓力。如果有，呢啲叫duress，脅迫，唔係叫雙方同意啊大佬。強姦犯都會成日咁反駁㗎啦。」

（即時娛樂）