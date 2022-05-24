Ian不信MIRROR有分手魔咒 稱與女友盧慧敏感情還好 (14:55)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今天（24日）出席活動，談到無綫與港台合併舉行的《香港金曲頒獎典禮》，將於7月24日舉行，昨天公布年度最佳進步獎入圍名單，MIRROR未能入圍，Ian表示未留意此事，還反問：「會不會太看得起我們，覺得之前進步好多，現在進步空間小了？外在事物不影響我們，我們心裏不停有迫自己進步。」

談到隊友陳瑞輝（Frankie）與拍拖多年的圈外女友分手，Ian表示有約Frankie宵夜，但沒有特別安慰：「兩個人的事，不便安慰，我唔識講嘢，怕講錯就唔好！我可以做聆聽者，不出聲，隊友都覺得我隻耳好過把嘴，做他們『樹窿』，感情好睇緣分。」

Ian表示不相信MIRROR成員被指有分手魔咒，又認為隊員甩拖只是巧合。問他與女友盧慧敏（Amy）驚不驚？他甜笑說：「我們還好，不用擔心，多謝大家關心。」Ian透露在隊友之中，常擔當江𤒹生（AK）的樹窿，笑指AK性格得意似小朋友，事無大小都會問他：「他不是多煩惱，只是愛與人分享。」

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（即時娛樂）