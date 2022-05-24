姜文杰重返樂壇 包辦曲詞編唱 父親秦沛有份Rap歌 (20:45)

當年以兄妹檔「Benji and Lesley」闖樂壇，現在的Benji已更成熟穩重。（網上圖片 /明報製圖）

姜文杰（Benji）跟姜麗文曾兄妹檔自資成立唱作組合「Benji and Lesley」闖樂壇，當年在音樂頒獎禮受注目並獲新人獎。隨後兩兄妹各有不同發展，Benji在電視與電影有演出，最近他重返樂壇並一口氣炮製3首新歌《La La La》、《遺臭萬年》與《HongerLand》。他一人包辦曲詞編兼主唱，MV中的一系列8-Bit卡通人物也是出自他的手筆。

《La La La》中有彩蛋，他將爸爸秦沛（Paul哥）的聲音在不知情下錄入歌曲中，聽Paul哥Rap出：「睇唔到佢哋以前嗰種理想，嗰種衝勁，記住當初係為咗乜嘢事去奮鬥嘅……」。Benji說這首歌是趁爸爸76歲生日推出，他笑指Paul哥一年要慶祝3次生日，西曆的6月26日、農曆的五月十七，還有一次是西曆的5月17日。

早前Benji拍電視劇《心靈師》跟何啟華（Dee）合作，他重返樂壇開心獲很多朋友支持，Dee給他很大鼓勵。提到他的MV設計卡通造型，是否要在NFT市場分一杯羹？Benji說他的作品跟NFT沒有關係，也沒計劃加入，他只是喜歡創作來自娛。

（即時娛樂）