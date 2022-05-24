何啟華工作連踩逾40小時嗌過癮 阿正首拍劇展示柔弱一面 (16:35)

阿Dee工作忙爆雖然很累，但他相當享受；王雍泰和阿正首次拍劇，2人演神秘組織拍檔。（劉永銳攝）

ERROR副隊長何啟華（阿Dee）、蔡瀚億（BabyJohn）、黄正宜（阿正）和王雍泰等，今天（24日）出席ViuTV新劇《大誠實家》開鏡。

阿Dee最近頻頻曝光，既要拍劇，又要拍戲及綜藝節目，忙得不可開交。問到會否很累？他強調：「攰！但我好享受，沒有抱怨，對每一個新工作都好興奮，留意番，有時連踩40幾個鐘都幾過癮，又另一個新境界。」

BabyJohn表示於劇中悲傷情感戲分相當多，首次拍ViuTV劇就經常要喊，不過自《狂舞派3》後，已有一段時間沒演戲，今次再入劇組十分享受，他說：「已經拍了一半，我已有點不捨得，尤其是先煞科的Alton。」

阿正在劇中伙拍曾用藝名龍志權的前毛記電視藝人王雍泰，演神秘組織拍檔，笑言並沒有感情線，由於各有技能，故王雍泰要在拍攝前學玩魔術。

2人首次正式拍劇，阿正笑指王雍泰曾客串拍劇，是她的前輩。她稱拍攝時亦投入得自然地喊了出來，「個感覺是神奇和赤裸，因極少在人前喊，有點怕醜，我都有柔弱一面」。

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（即時娛樂）