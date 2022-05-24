莊韻澄撐涉挨跌「得得B」家庭 盼網民有同理心：人哋全家係有承擔後果 (18:28)

旺角朗豪坊玩具店KKplus店內，周日（22日）有1.8米高的模型被小孩弄跌，家長賠償3萬元，事件引起網民熱議。除了賠償金額惹熱話外，有指小童父母發現原來兒子不慎挨跌店內公仔，而非店員所指的踢跌，對指摘兒子行為深感內疚。今午（24日）涉事玩具店母公司凱知樂國際（2122）就事件致歉，並指已向涉事家庭全數退款。

事件掀全城熱話，不少網民力撐涉事父母，稱擔心事件會令該小童留下陰影。育有一子的莊韻澄亦有留意事件，她在Instagram限時動態留言：「原來有人覺得小朋友俾人屈係冇問題。有人真係會覺得屈個小朋友係冇問題，我睇完個媽媽出篇文，都覺得個媽媽好後悔怪錯個仔，人哋全家係有承擔後果，當下仲唔信自己個仔應該都教訓埋個仔添，點解會對小朋友造成心理創傷，唔係因為3萬蚊，而係明明自己無做有心去跌隻公仔呢個行為，只係唔知情（隻公仔咁高原來空心），見冇嘢欄（攔）住挨咗落去，但連自己父母都唔信自己呀，逆（易）地而處就算成年人都唔得啦，而呢啲唔小心大人有時攰都會搵嘢挨吓，如果挨完俾人屈你有心踢跌你又會點？」

之後，莊韻澄再在Ig貼出跟網民罵戰的截圖，圖中該網民稱小朋友如此便有創傷的話，未免太過脆弱和太受保護，莊韻澄則反駁：「其實個媽咪好有承擔，亦知道鬧錯個仔，重點係小朋友喺當下俾人屈佢有心踢跌個公仔，而至親都唔信佢仲要教訓佢，對於一個小朋友嚟講，真係好大創傷，希望大家俾啲同理心，想像吓喺你唔小心挨落個公仔度，俾店員屈你故意踢跌，身邊至親唔信你仲要賠償同話你，發生喺你身上又會點？」

杜汶澤今早亦在facebook貼相，並寫道：「我試過求其放咗部Leica響梳化，俾個小朋友唔小心擲咗落地。之後我就學識，將啲相機放高啲⋯⋯你哋啲公仔咁貴重，下次吊高佢展覽呀嘛。」

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（即時娛樂）